Юрист Соловьев напомнил, что период беременности можно включить в трудовой стаж

Воспитание детей является поводом для прибавки к пенсии, если вы вышли на заслуженный отдых не позже 1 января 2015 года. Об этом напомнил юрист Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Эксперт отметил, что возможность получения доплаты за наличие иждивенцев стала распространенной практикой в России. Однако существуют и другие варианты увеличения выплаты. Например, если женщина не работала во время беременности, то это время идет в трудовой стаж. Соцфонд прибавит максимальный срок ухода за наследником – 18 месяцев.
Чтобы получить дополнительные средства, нужно предоставить подтверждающие документы в Соцфонд и заполнить заявление. Надбавка будет зачисляться со следующего месяца.