Юрист Соловьев напомнил, что период беременности можно включить в трудовой стаж

Эксперт отметил, что возможность получения доплаты за наличие иждивенцев стала распространенной практикой в России. Однако существуют и другие варианты увеличения выплаты. Например, если женщина не работала во время беременности, то это время идет в трудовой стаж. Соцфонд прибавит максимальный срок ухода за наследником – 18 месяцев.