Госсекретарь США Блинкен описал характер переговоров по обмену заключенными с Россией

Вашингтон ведет переговоры по обмену заключенными с Москвой, но они происходят не на постоянной основе. На эту тему высказался госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире канала Fox.
По его словам, обсуждение этого вопроса идет через американское посольство в России. Кроме того, в распоряжении сторон есть специальный канал, ранее организованный президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.
«Диалог нерегулярен», – отметил он.
США настаивают на освобождении своих граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Ранее российские правоохранители задержали их по подозрению в сборе секретных данных РФ в пользу Вашингтона.