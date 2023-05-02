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Госсекретарь США Блинкен описал характер переговоров по обмену заключенными с Россией

Политика
Госсекретарь США Блинкен описал характер переговоров по обмену заключенными с Россией

Вашингтон ведет переговоры по обмену заключенными с Москвой, но они происходят не на постоянной основе. На эту тему высказался госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире канала Fox.

По его словам, обсуждение этого вопроса идет через американское посольство в России. Кроме того, в распоряжении сторон есть специальный канал, ранее организованный президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Диалог нерегулярен», – отметил он.

США настаивают на освобождении своих граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Ранее российские правоохранители задержали их по подозрению в сборе секретных данных РФ в пользу Вашингтона.

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