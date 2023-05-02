Тренер Халилов насмерть забил семилетнего подопечного в Азербайджане

Врачи доставили ребенка в больницу. Однако медики оказались не в состоянии спасти мальчика. Сотрудники правоохранительных органов по факту этой трагедии возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полиция уже задержала тренера как подозреваемого.