Тренер Халилов насмерть забил семилетнего подопечного в Азербайджане

Тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер вторых Евроигр Мехман Халилов насмерть забил семилетнего подопечного Фарида Бакарова в Азербайджане. Наставник жесточайшим образом обращался с ребенком, говорится в материале портала Caliber.Az.
Сумгайытская городская прокуратура сообщила, что ребенок получил тяжелую травму в ходе тренировки по дзюдо и самбо, которую проводил Халилов. Тренер использовал против мальчика грубый и опасный прием. Бакаров в итоге получил перелом шейных позвонков.
Врачи доставили ребенка в больницу. Однако медики оказались не в состоянии спасти мальчика. Сотрудники правоохранительных органов по факту этой трагедии возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полиция уже задержала тренера как подозреваемого.