Израильские военные нанесли удар по международному аэропорту Нейраб в Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям армии Сирии в районе города Алеппо. В результате атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Нейраб, сообщил телеканал Suria.
Из-за нападения израильских самолетов воздушная гавань была выведена из строя. Источник в командовании заявил, что сирийские системы ПВО отразили ракетную атаку противника. При авиаударах погиб один военный армии Сирии, еще семь человек, в том числе двое мирных жителей, получили ранения различной степени тяжести.
После нападения Израиля 7 марта 2023 года международный аэропорт Алеппо не работал в течение двух недель. Поставки гуманитарной помощи по воздуху были временно перенесены в Дамаск и Латакию.