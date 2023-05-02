Израильские военные нанесли удар по международному аэропорту Нейраб в Сирии

Из-за нападения израильских самолетов воздушная гавань была выведена из строя. Источник в командовании заявил, что сирийские системы ПВО отразили ракетную атаку противника. При авиаударах погиб один военный армии Сирии, еще семь человек, в том числе двое мирных жителей, получили ранения различной степени тяжести.