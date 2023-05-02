Минфин США: Вашингтон может исчерпать меры из-за достижения потолка госдолга уже 1 июня

Американское правительство способно исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга уже 1 июня, сказано в письме главы министерства финансов США Джанет Йеллен. Документ был отправлен руководству Конгресса.
Она напомнила о своем письме от 13 января, в котором отмечала, что наличные деньги и меры будут исчерпаны до конца мая. США окажутся не в состоянии продолжать выполнять обязательства властей, если Конгресс не увеличит или не остановит потолок госдолга.
Йеллен написала об этом со ссылкой на имеющиеся сейчас данные. Она также добавила, что федеральные поступления и расходы по своей сути изменчивы.