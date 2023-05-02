Два канадских наемника из иностранного легиона ВСУ ликвидированы в ходе российского обстрела в Бахмуте. Информацию об этом предоставил телеканал CBC.
По информации СМИ, украинское командование приказало «солдатам удачи» оборонять транспортный узел в городе. Однако их подразделение было атаковано ЧВК «Вагнер». В ходе операции были уничтожены минимум пятеро боевиков ВСУ, в том числе канадцы Кайл Портер и Коул Зеленко.
Журналисты отметили, что жертвами боевых действий на Украине уже стали не меньше пяти канадских граждан. Как правило, наемники ранее проходили службу в вооруженных силах страны.