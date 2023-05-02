CBC: российские силы ликвидировали двух канадских наемников, воевавших на стороне ВСУ

По информации СМИ, украинское командование приказало «солдатам удачи» оборонять транспортный узел в городе. Однако их подразделение было атаковано ЧВК «Вагнер». В ходе операции были уничтожены минимум пятеро боевиков ВСУ, в том числе канадцы Кайл Портер и Коул Зеленко.