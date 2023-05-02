Экс-разведчик США Риттер: украинская армия расправится с Зеленским, если он останется у власти

Намерение президента Украины Владимира Зеленского «усидеть» на руководящем посту и продолжать противостояние с Москвой стремительно повышает вероятность его смерти. Таким мнением поделился экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко», – уверен он.
По словам военного, чтобы избежать непоправимого, украинскому лидеру необходимо в ближайшее время сдать полномочия. В противном случае он станет жертвой своей же армии или очередного майдана.
Эксперт добавил, что граждане Украины уже не питают к своему президенту тех теплых чувств, что были ранее. В стране растет уровень коррупции и недовольство населения.