«Огромные профессионалы»: Наумова рассказала, как бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали сотрудников Первого канала из-под обстрела

Общественный деятель, ведущая специального проекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова рассказала, как бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали сотрудников Первого канала из-под обстрела. Она оставила заявление в личном Telegram-канале.
«Сегодня 1 мая, день рождения ЧВК "Вагнер", поздравляю с праздником руководство, лично Евгения Викторовича Пригожина, всех сотрудников, всех моих знакомых, всех моих инструкторов и всех причастных», — заявила Наумова.
Именно бойцы ЧВК «Вагнер» 1 мая выводили съемочную группу Первого канала из-под минометного обстрела на Соледарском направлении, отметила она. Наумова также назвала «музыкантов» огромными профессионалами своего дела и выразила им большую благодарность.