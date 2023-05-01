«Огромные профессионалы»: Наумова рассказала, как бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали сотрудников Первого канала из-под обстрела

Именно бойцы ЧВК «Вагнер» 1 мая выводили съемочную группу Первого канала из-под минометного обстрела на Соледарском направлении, отметила она. Наумова также назвала «музыкантов» огромными профессионалами своего дела и выразила им большую благодарность.