Американские власти не намерены обнародовать информацию о человеческих потерях ВСУ. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби в беседе с прессой.
Корреспонденты поинтересовались у чиновника, обладает ли Вашингтон данными о погибших в украинском конфликте со стороны Киева. Он отказался комментировать этот вопрос.
«Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне», – подчеркнул Кирби.
Он добавил, что право раскрывать число убитых остается за администрацией Зеленского. Однако, по словам Кирби, эта информация может навредить Украине.