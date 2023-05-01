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Представитель Белого дома отказался раскрывать данные о погибших со стороны ВСУ

Армия
Представитель Белого дома отказался раскрывать данные о погибших со стороны ВСУ

Американские власти не намерены обнародовать информацию о человеческих потерях ВСУ. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Джон Кирби в беседе с прессой.

Корреспонденты поинтересовались у чиновника, обладает ли Вашингтон данными о погибших в украинском конфликте со стороны Киева. Он отказался комментировать этот вопрос.

«Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне», – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что право раскрывать число убитых остается за администрацией Зеленского. Однако, по словам Кирби, эта информация может навредить Украине.

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