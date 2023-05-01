Турист упал в ущелье во время полета на парашюте в Турции

Турист, предположительно, россиянин упал в ущелье в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры в Турции. Информацию об этом сообщили местные СМИ.
Мужчина совершал полет на парашюте и упал на скалы. Причину трагедии пока не установили. В настоящее время спасательные службы пытаются помочь пострадавшему.
Известно, что турист получил переломы и ему трудно говорить. В операции по извлечению мужчины принимают участие пожарные Аланьи и береговая охрана. Спасатели планируют вытащить туриста из ущелья на вертолете и доставить в больницу Газипаша или Анталью.
Ранее турецкие СМИ сообщали о гибели еще одного туриста, который совершал полет на парашюте. Из-за падения в море он упал и погиб от множественных травм.