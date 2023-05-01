Турист упал в ущелье во время полета на парашюте в Турции

Известно, что турист получил переломы и ему трудно говорить. В операции по извлечению мужчины принимают участие пожарные Аланьи и береговая охрана. Спасатели планируют вытащить туриста из ущелья на вертолете и доставить в больницу Газипаша или Анталью.