Развожаев сообщил о попытке атаки Крыма и Севастополя беспилотниками

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два БПЛА, которые пытались атаковать территорию Крыма. Об инциденте сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник», — написал Развожаев в Telegram.
Второй беспилотник был сбит над территорией полуострова, уточнил губернатор Севастополя. По его словам, в настоящее время в городе тихо, все службы и силы остаются в состоянии боевой готовности. Обстановку продолжают контролировать специалисты.
Ранее Развожаев заявил об отражении атаки беспилотников в Севастополе, на внешнем рейде, и уничтожении одного из летательных аппаратов. О сбитом дроне также сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.