Шольц пообещал не делать односторонних шагов в вопросе передачи оружия Украине

Германия, по словам канцлера, действует лишь в согласии со своими союзниками. Шольц так ответил на вопрос, учитывает ли официальный Берлин какие-либо красные линии, оказывая поддержку Киеву. ФРГ делает все, чтобы не допустить эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом, добавил Шольц.