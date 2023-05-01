Официальный Берлин не станет реализовывать односторонние шаги в вопросе передачи оружия киевскому режиму, пообещал канцлер Германии Олаф Шольц. Он рассказал об этом во время беседы с жителями голода Кобленц.
Германия, по словам канцлера, действует лишь в согласии со своими союзниками. Шольц так ответил на вопрос, учитывает ли официальный Берлин какие-либо красные линии, оказывая поддержку Киеву. ФРГ делает все, чтобы не допустить эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом, добавил Шольц.
Ранее канцлер Германии в очередной раз отказал Украине в истребителях. Киеву в данный момент не нужны новые типы оружия.