Пригожин привел актуальные данные о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

В понедельник, 1 мая, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте на 120 метров. Эту информацию подтвердил основатель «оркестра» Евгений Пригожин
Пресс-служба предпринимателя передает, что подразделения «музыкантов» захватили 45 тысяч квадратных метров вражеской территории. Также есть успехи в Бахмуте, где штурмовики продвинулись на 120 метров, сократив участок города, контролируемый противником.
«Сегодня ЧВК "Вагнер" продвинулись на Бахмуте до 120 метров. 45 тысяч квадратных метров захвачено нашими подразделениями. Погибшими — 86 человек бойцов ЧВК "Вагнер". Снарядный голод продолжается и усиливается», – заявил Пригожин.
Пригожин также сообщил и о потерях среди личного состава ЧВК «Вагнер» на фоне растущего снарядного голода, созданного, по мнению бизнесмена, намеренно. Из-за действий околовоенных чиновников компания потеряла 86 своих бойцов.