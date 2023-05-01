Финляндия разместит на своей территории военные базы США – Helsingin Sanomat

Финские власти позволят США разместить свои военные базы в стране, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Такой пункт предусматривает соглашение об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном.
Согласно документу, американские солдаты и военная техника может базироваться в Финляндии и проводить военные учения. Соглашение было подписано после вступления Финляндии в НАТО.
Ранее сообщалось, что ответом России на членство соседней страны в НАТО может стать расторжение договора по аренде Сайменского канала, условия которого были выгодны финской стороне. Подробнее – в нашей статье.