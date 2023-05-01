Экс-советник Кучмы Соскин уличил Запад в «сдаче» Украины

Запад «сдал» Украину, отказав принять ее в ряды НАТО и Евросоюза. К такому выводу пришел бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт подчеркнул, что киевскому режиму пора приступать к реализации собственных интересов. Он напомнил, что к лету у США закончатся деньги и оружие, чтобы продолжать спонсировать конфликт, и Украина останется один на один с многочисленными долгами.
«Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут. <…> Чего церемониться с ними? Все равно же не берут», — подытожил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее папа римский Франциск призвал Киев отказаться от контрнаступления и вернуться к мирному диалогу с РФ. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после беседы с понтификом.