Последним желанием Зайцева перед смертью был модный показ в День победы

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев перед смертью хотел устроить модный показ на День победы в своем загородном доме.
По словам ученицы именитого модельера Аники Керимовой, Зайцев до последнего дня работал над новой коллекцией в подмосковной деревне Каблуково. По словам девушки, последним желанием художника перед смертью был модный показ в День победы.
«9 мая он собирался провести показ в своем загородном поместье в Каблуково. Очень хотел, чтобы все прошло на высшем уровне, как у него было всегда. Это было его желанием», — сообщила Керимова в беседе с «МК».
Напомним, Зайцев скончался 30 апреля в реанимации от кровотечения. С 2016 года знаменитый модельер лечился от болезни Паркинсона и редко появлялся на публике.