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«Царьград»: ВС РФ раскрыли американские секреты благодаря беспилотнику MQ-9 Reaper

Армия
«Царьград»: ВС РФ раскрыли американские секреты благодаря беспилотнику MQ-9 Reaper

Поднятый со дна Черного моря российскими военными беспилотник MQ-9 Reaper США позволит изучить секретные технологии американских военных. Об этом пишет «Царьград».

Reaper является одним из лучших американских разведывательных беспилотников ВС США. Стоимость одного аппарата оценивается в 56 млн долларов, такая колоссальная цифра свидетельствует о действительно серьезных новациях американского ВПК.

Теперь у российских военных инженеров есть доступ к целому комплексу «чувствительных» технологий американцев. Особый интерес представляют радиоэлектронные узлы аппарата, сверхвысокочастотные блоки, защищенная спутниковая связь и ряд других технологических новшеств.

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