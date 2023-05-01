«Царьград»: ВС РФ раскрыли американские секреты благодаря беспилотнику MQ-9 Reaper

Поднятый со дна Черного моря российскими военными беспилотник MQ-9 Reaper США позволит изучить секретные технологии американских военных. Об этом пишет «Царьград».
Reaper является одним из лучших американских разведывательных беспилотников ВС США. Стоимость одного аппарата оценивается в 56 млн долларов, такая колоссальная цифра свидетельствует о действительно серьезных новациях американского ВПК.
Теперь у российских военных инженеров есть доступ к целому комплексу «чувствительных» технологий американцев. Особый интерес представляют радиоэлектронные узлы аппарата, сверхвысокочастотные блоки, защищенная спутниковая связь и ряд других технологических новшеств.