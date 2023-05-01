В ДНР начали производить комплекс индивидуальной модульной противоосколочной защиты

Специалисты Донецка разработали и начали производство комплекса индивидуальной модульной противоосколочной защиты военнослужащего, которым можно дополнить любой бронежилет.
Об этом говорится в материале РИА Новости. Известно, что такая экипировка уже начала поступать в зону спецоперации. Директор предприятия «3Д Техно» Михаил Кондрус поделился, что завод самостоятельно производит броню и бронежилеты.
«Мы сами шьем все наши изделия. Сами собираем их. Полностью комплексное производство бронежилетов для солдат, для бойцов, которые работают здесь в зоне СВО», — рассказал он.
По словам Кондруса, в связи с пожеланиями бойцов сотрудники предприятия смогли создать индивидуальный комплекс противоосколочной защиты солдата, совместимого с любым современным бронежилетом.