Политолог Журавлев объяснил стратегию Китая по поддержке антироссийской резолюции в ООН

Китай, поддержавший антироссийскую резолюцию в ООН, на самом деле придерживается определенной стратегии. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Журавлев.
В разговоре с изданием «ПолитРоссия» эксперт отметил, что Соединенные Штаты сейчас являются основным импортером товаров из Китая, поскольку европейские рынки очень ослабли. Поэтому Пекин не рискует дразнить Вашингтон.
«У Пекина в перспективе военная операция на Тайване, которая будет точно, рано или поздно. Тогда и начнется столкновение КНР с американцами, которые выступят на стороне Тайбэя», — добавил Журавлев.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, в которой осуждаются действия России на Украине. Казахстан, Китай и Турция поддержали проект, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан воздержались.