CNN: бывший морпех ВС США погиб на Украине

По имеющейся информации, боец погиб, предположительно, 19 апреля в боях за Бахмут (Артемовск). Эндрюс примкнул к украинским войскам в ноябре прошлого года, при этом его контракт истек в марте 2023 года, однако он решил остаться на стороне ВСУ.