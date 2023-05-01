CNN: бывший морпех ВС США погиб на Украине

Бывший морской пехотинец ВС США Купер Эндрюс был ликвидирован в ходе боестолкновений на территории спецоперации. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN со ссылкой на членов семьи погибшего.
По имеющейся информации, боец погиб, предположительно, 19 апреля в боях за Бахмут (Артемовск). Эндрюс примкнул к украинским войскам в ноябре прошлого года, при этом его контракт истек в марте 2023 года, однако он решил остаться на стороне ВСУ.
Напомним, наступление в Бахмуте проводят только подразделения ЧВК «Вагнер». Они уже освободили от украинской армии населенные пункты Парасковиевка, Красная Гора и Берховка.