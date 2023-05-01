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Вторую бомбу нашли на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Вторую бомбу нашли на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Еще одну бомбу обнаружили на пути следования автокортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщает источник в следственных органах.

По уточненным данным, второе взрывное устройство было заложено на маршруте, выбранном прокурором для поездки в Турцию. Перед отправление туда у Гешева должна была состояться встреча с сотрудниками прокуратуры в Софийской области.

Ранее сообщалось, что сработало взрывное устройство, установленное на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии. В результате инцидента никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что взрыв был «очень сильным».

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