Вторую бомбу нашли на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Еще одну бомбу обнаружили на пути следования автокортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщает источник в следственных органах.
По уточненным данным, второе взрывное устройство было заложено на маршруте, выбранном прокурором для поездки в Турцию. Перед отправление туда у Гешева должна была состояться встреча с сотрудниками прокуратуры в Софийской области.
Ранее сообщалось, что сработало взрывное устройство, установленное на пути следования кортежа главного прокурора Болгарии. В результате инцидента никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что взрыв был «очень сильным».