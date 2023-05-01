Объем международной помощи Украине в апреле составил более 5,5 млрд долларов

Объем международной помощи, оказанной Украине в апреле 2023 года, составил более 5,5 миллиарда долларов. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.
По словам Железняка, по этой причине на Украине ждут роста валютных резервов. Апрель стал наиболее благоприятным месяцем по объемам проданной иностранной валюты с момента начала СВО, добавил парламентарий.
Железняк ранее сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об увеличении оборонных расходов страны до 537,2 миллиарда гривен, или 14,5 миллиарда долларов. Это значение стало максимальным, отметил депутат Верховной рады.