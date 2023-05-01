Военкор Коц опроверг распространяемые на Украине слухи о «продвижении» ВСУ под Гуляй Полем

В своем Telegram-канале он отметил, что подобные слухи распространялись украинскими блоргерами еще на прошлой неделе. При этом утверждалось, что ВСУ чуть ли не заняли Марфополь, Степановку и Новоселовку — населенные пункты к востоку от Гуляй Поля.