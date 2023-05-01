Телефонные переговоры состоялись между Зеленским и премьером Канады Трюдо

Телефонная беседа состоялась между украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителем канадского кабмина Джастином Трюдо. Такую информацию глава киевского режима обнародовал в своем Telegram-канале 1 мая.
По словам Зеленского, в ходе общения он призвал собеседника усилить ограничительные меры в отношении Кремля. Также политики условились о позициях Киева и Оттавы перед саммитом Североатлантического альянса.
«Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного сотрудничества в сфере обороны», — написал президент.
Ранее сообщалось о планах президента Украины устроить теракт на Запорожской АЭС. Таким предостережением поделился экс-депутат Рады Илья Кива.