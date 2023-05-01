Жители Страсбурга под музыку сожгли чучело Макрона

Ранее сообщалось, что в Париже и многих других городах Франции проходят первомайские акции протеста на фоне принятой недавно пенсионной реформы. Люди открыто выражают недовольство повышением пенсионного возраста. Также активисты возмущены тем фактом, что решение было принято в обход парламента.