Жители Страсбурга под музыку сожгли чучело Макрона

Жители французского города Страсбург 1 мая провели необычную акцию. Они сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что на «самосуд» над политиком пришло немало граждан. На некоторых были надеты маски. Весь процесс сопровождался музыкой. В конце ролика был заметен черно-зеленый флаг анархистов.
Ранее сообщалось, что в Париже и многих других городах Франции проходят первомайские акции протеста на фоне принятой недавно пенсионной реформы. Люди открыто выражают недовольство повышением пенсионного возраста. Также активисты возмущены тем фактом, что решение было принято в обход парламента.