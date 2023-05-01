Либерального писателя Быкова* высмеяли за новый стих, оскорбляющий россиян

Очередное стихотворение либерального писателя и поэта Дмитрия Быкова* (признан иноагентом в РФ) ознаменовало конец его поэтической карьеры – его российские коллеги считают, что Быков окончательно потерял былой талант, «утонув» в ненависти к соотечественникам.
1 мая Быков* опубликовал в своем блоге нецензурное стихотворение, в котором назвал «швалью» воспитателей детских садов, школьных учителей и врачей в России, а россиян, читающих газеты – «рабами».
Петербургский писатель Александр Пелевин объяснил метаморфозы, происходящие с Быковым* в последние годы: сначала он язвительно высмеивал происходящее в стране, но потом его либеральная аудитория захотела видеть в его творчестве «еще больше яда», а остальным читателям его опусы перестали нравиться.
«И вот в жуткой обиде на вторых и желая словить побольше одобрения от первых, ты производишь еще больше и больше яда. А потом не остается ничего, кроме обиды и ненависти, и в этом теряется и былой талант, и сам человек», – описал моральное разложение Быкова Пелевин в Telegram.
Поэт Игорь Караулов в шутку отнес стихотворение Быкова* к украинскому контрнаступлению. Философ и офицер армии ДНР Андрей Коробов-Латынцев считает, что на самом деле «смешного мало», а так называемый стих Быкова* стал очередной «психологической атакой коллаборантов».
Ранее сообщалось, что спешно уехавший из России после начала СВО Максим Галкин✱ (признан иноагентом в РФ) ополчился на зрителей после провала своего концерта в Торонто. Подробнее – в нашей статье.
* - признан иностранным агентом в России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами