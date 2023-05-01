Либерального писателя Быкова* высмеяли за новый стих, оскорбляющий россиян

Петербургский писатель Александр Пелевин объяснил метаморфозы, происходящие с Быковым* в последние годы: сначала он язвительно высмеивал происходящее в стране, но потом его либеральная аудитория захотела видеть в его творчестве «еще больше яда», а остальным читателям его опусы перестали нравиться.