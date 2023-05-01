Пранкеры попытались разыграть чиновников Нижегородской области

Сразу несколько чиновников Нижегородской области едва не угодили в ловушку неизвестных пранкеров. В ходе розыгрыша некоторым из них предлагалось занять более высокий пост.
Одной из первых телефонные мошенники хотели одурачить министра кадровой политики региона Екатерину Лебедеву, передает Telegram-канал Ni Mash. Пранкеры сообщили женщине, якобы она имеет возможность стать первым вице-губернатором области. Впрочем, чиновница проявила бдительность и позвонила в полицию, заранее посоветовавшись с замглавы региона.
Позже оказалось, что разыграть пытались сразу нескольких высокопоставленных представителей власти. Однако пранкерам не удалось ввести в заблуждение ни одного из них.