Запад в очередной раз продемонстрировал явный скептицизм касательно предоставления Украине членства в Североатлантическом альянсе, сообщает Baijiahao.
Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавний визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Чиновник провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделал ряд стандартных для него заявлений, за которыми, по мнению экспертов, скрываются неприятные новости для руководства восточноевропейской республики.
Авторы отметили, что в риторике Столтенберга касательно вступления Украины в НАТО примечательны слова «через какое-то время» и «в конечном итоге». Он явно уклоняется от конкретики, причем такой подход в политике Альянса наблюдается с 2008 года.