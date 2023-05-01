С Новым Годом!

Baijiahao: Столтенберг принес Зеленскому неприятные новости о перспективах вступления Украины в НАТО

Армия
Baijiahao: Столтенберг принес Зеленскому неприятные новости о перспективах вступления Украины в НАТО

Запад в очередной раз продемонстрировал явный скептицизм касательно предоставления Украине членства в Североатлантическом альянсе, сообщает Baijiahao.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавний визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Чиновник провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделал ряд стандартных для него заявлений, за которыми, по мнению экспертов, скрываются неприятные новости для руководства восточноевропейской республики.

Авторы отметили, что в риторике Столтенберга касательно вступления Украины в НАТО примечательны слова «через какое-то время» и «в конечном итоге». Он явно уклоняется от конкретики, причем такой подход в политике Альянса наблюдается с 2008 года.

#Украина #нато #столтенберг #зеленский