Сеть магазинов «Ашан» в России сняла с продаж георгиевские ленты и другую символику Дня Победы

Сеть гипермаркетов «Ашан» в России изъяла из продажи георгиевские ленты и другую атрибутику, посвященную Дню Победы.
На горячей линии сети заявили, что в торговых точках в Москве и Подмосковье не продаются ни пилотки, ни ленты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудникам «Ашана» в Липецкой области также разослали новые рабочие инструкции. В них указано, что в этом году магазин не будет использовать праздничную символику. Предполагается, что такая же ситуация наблюдается и в других магазинах сети по всей стране.