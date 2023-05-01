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Сеть магазинов «Ашан» в России сняла с продаж георгиевские ленты и другую символику Дня Победы

Общество
Сеть магазинов «Ашан» в России сняла с продаж георгиевские ленты и другую символику Дня Победы

Сеть гипермаркетов «Ашан» в России изъяла из продажи георгиевские ленты и другую атрибутику, посвященную Дню Победы.

На горячей линии сети заявили, что в торговых точках в Москве и Подмосковье не продаются ни пилотки, ни ленты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудникам «Ашана» в Липецкой области также разослали новые рабочие инструкции. В них указано, что в этом году магазин не будет использовать праздничную символику. Предполагается, что такая же ситуация наблюдается и в других магазинах сети по всей стране.

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