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CNN: американский спутник обнаружил неизвестный ранее дирижабль на военной базе в Китае

Армия
CNN: американский спутник обнаружил неизвестный ранее дирижабль на военной базе в Китае

Американские орбитальные спутники зафиксировали на авиабазе в северо-западной части Китая дирижабль, сообщает телеканал CNN.

Как утверждается, снимки были сделаны за три месяца до инцидента с китайским аэростатом, который проник в воздушное пространство Соединенных Штатов. Американские военные сбили аппарат в феврале.

Опрошенные журналистами эксперты отметили, что запечатленный на снимках дирижабль ранее не был замечен. Он продемонстрировал явный прогресс китайских инженеров, которые смогли создать более универсальный и маневренный аппарат.

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