Эрдоган: новый истребитель Hurjet станет частичной заменой F-16 в ВВС Турции

Учебно-боевой истребитель Hurjet сможет частично заменить самолеты F-16 в ВВС Турции после проведения некоторых работ по оснащению оружием. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Кроме того, он рассказал, что правительство передаст Hurjet Вооруженным силам Турции и они сформируют из этого самолета отдельные эскадрильи.
«Hurjet будет в скором времени дооборудован отечественным вооружением и радарами и поступит в ВВС. Он сможет частично заменить имеющиеся у нас на вооружении самолеты F-16», — поделился Эрдоган.
По словам президента, в планы армии также входит размещение Hurjet на палубе первого отечественного десантного и авианесущего корабля TCG Anadolu, которые также недавно был представлен общественности.