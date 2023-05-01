В Британии посоветовали Зеленскому «пропускать» ракетные удары России

Украинским военным следует пропускать ракетные удары России для экономии снарядов ПВО в преддверии контрнаступления. К такому выводу пришел военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News.
По словам аналитика, ВСУ рискуют потратить весь запас ракет, если не начнут контролировать их использование. Также он напомнил, что вскоре на Украину прибудут системы ПВО Patriot, которые неразумно тратить на дешевые дроны.
«Для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки (персонала. — Прим. ред.), и они очень дорогие», — напомнил Кларк.
Ранее украинский лидер признался, что теряет рассудок. Он отметил, что не был в отпуске с момента начала СВО.