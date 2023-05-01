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Новосибирские ученые разработали уникальный препарат против болезни Паркинсона

Общество
Новосибирские ученые разработали уникальный препарат против болезни Паркинсона

Ученые из Новосибирска разработали уникальный препарат, который поможет в лечении болезни Паркинсона.

Первые результаты работы по созданию нового лекарства были обнародованы в ходе научной конференции. По словам специалистов, на сегодняшний день они изучают диол — вещество, получаемое из составляющих скипидара.

Данный элемент показывает высокую противопаркинсоническую активность. Исследователи уже завершили клинические испытания безопасности и переносимости при однократном и многократном приеме здоровыми добровольцами.

В связи с этим сейчас ведется подготовка к проведению клинических исследований второй фазы. Безопасность и действенность препарата проверят в рамках работы с пациентами с болезнью Паркинсона, пишет BFM.ru.

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