Эксперт подчеркнул, что украинские власти во главе с Зеленским демонстрируют полное безразличие к судьбам своего народа. По словам аналитика, лидер обеспокоен лишь выполнением заданий, которые присылают ему западные кураторы, являющиеся истинными зачинщиками конфликта. Его слова передает издание «ПолитРоссия».