Президент Украины Владимир Зеленский имеет схожие черты в поведении с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.
Эксперт подчеркнул, что украинские власти во главе с Зеленским демонстрируют полное безразличие к судьбам своего народа. По словам аналитика, лидер обеспокоен лишь выполнением заданий, которые присылают ему западные кураторы, являющиеся истинными зачинщиками конфликта. Его слова передает издание «ПолитРоссия».
«Нынешний президент Украины – марионетка, подвешенная на нитках над сценой… Ну, так и Гитлер сначала таким же был, разве что не актером, а художником. Фюреры из людей такого рода отлично получаются – для этого у них самолюбования, эгоизма, неприязни и презрения к окружающим хватает, а потом поди, справься с ними», — сделал неожиданное заявление Сатановский.
Политолог отметил, что киевский режим наплевательским образом относится к противостоянию с Украиной. Власти воспринимают происходящее как страшный и кровавый спектакль, подытожил он.