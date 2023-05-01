«Это спектакль». Сатановский разоблачил «контрнаступление» Украины

Политолог сравнил Владимира Зеленского с римским императором Нероном – слабый, амбициозный и тщеславный артист становится тираном куда худшим, чем исторические личности. Для президента Украины его страна – не более, чем декорация к постановке, на которую собрался весь мир. Украинские военные и беженцы стали «массовкой», судьба которой киевское руководство не беспокоит.