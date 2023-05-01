«Это спектакль». Сатановский разоблачил «контрнаступление» Украины

Заявление министра обороны Украины о том, что ВСУ якобы выходят на финишную прямую контрнаступления «звучит по-идиотски» и характеризует суть всего происходящего в стране – для Киева военный конфликт является «страшным и кровавым спектаклем», заявил политолог и публицист Евгений Сатановский.
«Шоу. Представление. На худой конец –сериал, только не телевизионный, а в стиле реалити-шоу. Со своей завязкой, развитием интриги, кульминацией и блистательным финалом, от которого зрителей должно еще долго бросать в дрожь. С максимальными гонорарами исполнителям главных ролей и гарантированной сверхприбылью приглашенной на роль главного героя "звезды" – Зеленского», – выразил мнение Сатановский в Telegram.
Политолог сравнил Владимира Зеленского с римским императором Нероном – слабый, амбициозный и тщеславный артист становится тираном куда худшим, чем исторические личности. Для президента Украины его страна – не более, чем декорация к постановке, на которую собрался весь мир. Украинские военные и беженцы стали «массовкой», судьба которой киевское руководство не беспокоит.
Изначально Зеленский, как и его предшественники, был марионеткой – «мелкой сошкой, случайно попавшейся организатором войны с Россией на глаза». Однако ту же роль исторически исполнял и Адольф Гитлер: разве что был не актером, а художником.
«Фюреры из людей такого рода отлично получаются – для этого у них самолюбования, эгоизма, неприязни и презрения к окружающим хватает, а потом поди, справься с ними... Одно слово, нацизм чистой воды правит бал на Украине, особо этого не скрывая и напротив, гордясь своим прошлым. С ним мы сейчас и воюем...», – констатировал Сатановский.
Ранее издание The Guardian сообщало, что Вашингтон и Брюссель обеспокоились из-за неготовности украинской армии к контрудару после полученной от Запада военной помощи. Подробнее – в нашей статье.