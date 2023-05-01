The Guardian: украинцы вынуждены пользоваться услугами ломбардов из-за бедности

На Украине растет уровень бедности, и ее жителям приходится пользоваться услугами ломбардов для того, чтобы у них были хоть какие-то деньги. Такой информацией делится издание The Guardian.
По словам работника одного из киевских ломбардов, стоимость всех товаров увеличилась до 40–50%. Каждый день в ломбард приходят не менее 50 человек для сдачи личных вещей и получения денег взамен.
Уровень бедности на Украине быстро растет вне больших городов. Так, около 500 человек ежедневно стоят в очереди за бесплатным хлебом в киевском пригороде, потому что доходов граждан страны перестало хватать на жизнь. По итогам прошлого года уровень бедности украинцев вырос с 5,5% до почти 25%.