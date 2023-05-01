The Guardian: украинцы вынуждены пользоваться услугами ломбардов из-за бедности

Уровень бедности на Украине быстро растет вне больших городов. Так, около 500 человек ежедневно стоят в очереди за бесплатным хлебом в киевском пригороде, потому что доходов граждан страны перестало хватать на жизнь. По итогам прошлого года уровень бедности украинцев вырос с 5,5% до почти 25%.