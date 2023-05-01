Депутат Василий Власов в день рождения ЧВК «Вагнер» пожелал бойцам новых достижений во благо Родины

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил с днем рождения не только «музыкантов», но и командира оркестра: Лотоса. По словам предпринимателя, если «оркестру» и суждено пережить день смерти, то это произойдет из-за внутренних российских бюрократов.