Депутат Василий Власов в день рождения ЧВК «Вагнер» пожелал бойцам новых достижений во благо Родины

Депутат Государственной думы Василий Власов поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» с днем рождения «оркестра». Пожелания «музыкантам» парламентарий оставил в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что жертвы, которые понесли «вагнеровцы», неизмеримы. Отверженность и преданность сотрудников ЧВК «Вагнер», по словам Власова, вдохновляют многих граждан страны на совершение героических поступков. Вопреки различным трудностям, «музыканты» идут вперед и достигают побед, которые очень нужны России, добавил парламентарий.
«Я глубоко убежден, что ваши подвиги и свершения останутся в истории нашей страны как высший пример мужества и преданности. Желаю вам удачи и новых достижений во благо нашей Родины!» — написал депутат.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил с днем рождения не только «музыкантов», но и командира оркестра: Лотоса. По словам предпринимателя, если «оркестру» и суждено пережить день смерти, то это произойдет из-за внутренних российских бюрократов.