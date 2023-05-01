Психолог из Москвы испугалась слов пациента и написала на него заявление в полицию

Сотрудница службы психологической поддержки обратилась в полицию после разговора с пациентом, выразившим желание устроить теракт в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Женщина утверждает, что ей позвонил мужчина, представившийся как Артур. В ходе получасового разговора мужчина жаловался на жизнь и выступал с критикой государства. К концу диалога он заявил, что желает устроить террористический акт, что насторожило психолога.
По данным СМИ, психолог обратилась в полицию и передала сотрудникам правоохранительных органов IP-адрес пациента. Полицейские проверили территорию "Москва-Сити", а также Красную площадь, однако никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Поиски звонившего мужчины продолжаются.