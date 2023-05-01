Авторы Sohu восхитились Лавровым после слов в защиту российских журналистов от нападок США

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров всего одной фразой осадил Белый дом после нападок в сторону журналистов. Поступок дипломата привел в восторг корреспондентов Sohu.
Недавно глава МИД РФ выполнял роль председателя на заседаниях Совбеза ООН, которые проходили в Нью-Йорке. Однако до начала мероприятий американская власть отказалась выдавать визы сотрудникам российских СМИ для освещения работы Организации.
Лавров в защиту репортеров произнес всего одну фразу, которой одновременно поставил США на место и вызвал восторженную реакцию у китайских журналистов. Пересказ материала зарубежной прессы обнародовали авторы «ПолитРоссии».
«Комментируя ситуацию, российский министр иностранных дел сказал, что он никогда не простит США содеянного», – говорится в публикации.
Ранее Сергей Лавров заявил, что попытки западных политиков изолировать российское государство на международной арене потерпели фиаско. Об этом глава МИД РФ сказал в рамках Всемирной онлайн-конференции по многополярности.