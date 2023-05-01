Резников: на Украине научились производить запчасти для западной техники

Украинские заводы и частные компании смогли научиться изготавливать некоторые запчасти военной техники западного образца «лучше оригинала», рассказал глава минобороны Украины Алексей Резников.
Он подчеркнул, что у западных партнеров тоже ограничена способность производить запчасти и технику. По словам министра, он лично держал в руках одну из таких деталей для американской гаубицы М109, которая являлась «даже лучше оригинала».
«Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники. Наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи», — добавил Резников.
Также он рассказал, что украинским специалистам удалось наладить три линии по обслуживанию и ремонту техники. Мелкий ремонт проходит прямо на передовой, на второй линии ремонт проходит на украинских предприятиях, а третья линяя — это когда оружие отправляется в другие страны.