Резников: на Украине научились производить запчасти для западной техники

Также он рассказал, что украинским специалистам удалось наладить три линии по обслуживанию и ремонту техники. Мелкий ремонт проходит прямо на передовой, на второй линии ремонт проходит на украинских предприятиях, а третья линяя — это когда оружие отправляется в другие страны.