Экс-модель Татьяна Михалкова рассказала, что Вячеслав Зайцев не мог покинуть СССР

Художник-модельер и первый ведущий передачи «Модный приговор» Вячеслав Зайцев был невыездным во времена СССР. Об этом рассказала работавшая с ним экс-модель Татьяна Михалкова.
По ее словам, это было до того, как его признали во всем мире как «самого-самого» модельера, а также до становления Зайцева почетным гражданином Франции.
«Но все складывалось не так просто в его судьбе. Даже когда во Всесоюзном Доме моделей я выезжала с его коллекцией куда-то за рубеж, его не выпускали, был «железный занавес»», — рассказала она ТАСС.
Уже спустя годы, по словам Михалковой, народный художник России получил признание во Франции, Японии, Америке и других странах мира.