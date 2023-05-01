Индийские власти планируют запретить поставки сахара за границу

Правительство Индии собирается запретить поставки сахара за границу на фоне предстоящих выборов в парламент Лок Сабха. Об этом сообщает канал Wion.
Знакомый с ситуацией источник отметил, что Индия обладает достаточными запасами сахара для внутреннего пользования. При этом для снижения рисков в преддверии выборов власти призвали производства остановить экспорт продукта в другие государства. Большая доля сахара уже отгружена, однако примерно 200 тысяч тонн до сих пор не отправлены за рубеж.
Ключевыми импортерами сахара являются такие страны, как ОАЭ, Китай, Ирак, Судан, Индонезия, Саудовская Аравия, Иордания, Бангладеш и ряд других.