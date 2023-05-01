Индийские власти планируют запретить поставки сахара за границу

Знакомый с ситуацией источник отметил, что Индия обладает достаточными запасами сахара для внутреннего пользования. При этом для снижения рисков в преддверии выборов власти призвали производства остановить экспорт продукта в другие государства. Большая доля сахара уже отгружена, однако примерно 200 тысяч тонн до сих пор не отправлены за рубеж.