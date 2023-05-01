Politico: западные страны столкнулись с кризисом единства в вопросах поставок оружия Украине

В связи с этим эксперты предположили, что в дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться, и сохранение солидарности станет «более сложной задачей». Так, на совещаниях все чаще поднимается вопрос восполнения западных арсеналов, которые истощились в результате поставок оружия Украине.