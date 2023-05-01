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Politico: западные страны столкнулись с кризисом единства в вопросах поставок оружия Украине

Армия
Politico: западные страны столкнулись с кризисом единства в вопросах поставок оружия Украине

Программа военной поддержки Украины порождает на Западе все больше разногласий, сообщает американское издание Politico.

Журналисты обратили внимание на встречу контактной группы по поставкам вооружения Киеву. Консультации проходили на базе Рамштайн в Германии в конце апреля. Атмосфера этого мероприятия, как подчеркивают авторы, стала свидетельством серьезного кризиса единства.

В связи с этим эксперты предположили, что в дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться, и сохранение солидарности станет «более сложной задачей». Так, на совещаниях все чаще поднимается вопрос восполнения западных арсеналов, которые истощились в результате поставок оружия Украине.

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