«Месть Санду». Эксперты раскрыли истинную причину задержания замглавы партии «Шор»

Авторы канала не исключили, что нынешняя ситуация в конечном итоге завершится появлением на постсоветском пространстве еще одной горячей точки, вот только возложить ответственность будет уже не на кого, поскольку все потенциальные «агенты Кремля» окажутся к тому моменту в тюрьме.