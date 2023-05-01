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«Месть Санду». Эксперты раскрыли истинную причину задержания замглавы партии «Шор»

Ближнее зарубежье
«Месть Санду». Эксперты раскрыли истинную причину задержания замглавы партии «Шор»

Молдавская прокуратура на 72 часа задержала вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер, сейчас депутат находится в СИЗО Антикоррупционного центра, передает Sputnik Молдова.

Согласно официальной версии, политика подозревают в нарушениях правил финансирования партии, однако эксперты считают, что таким образом президент страны Майя Санду пытается отомстить за победу кандидата от «Шор» в первом туре на выборах в Гагаузии. Журналист Сергей Колясников убежден, что для главы республики это событие стало большим сюрпризом.

«Причем не просто перевес по голосам, а трехкратное превосходство над кандидатом — сторонником Санду. Что же делать молодой европейской стране? Разумеется, тут же арестовать одного лидеров молдавской оппозиции Марину Таубер. С обвинениями можно не заморачиваться, демократические европейские СМИ будут преданно ждать версий», — пишет он в Telegram.

С мнением Колясникова согласился и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его словам, в этом и заключается основной принцип демократических стран, которые если не могут победить по правилам, то начинают их переписывать, либо же и вовсе отменять.

«Месть Санду». Эксперты раскрыли истинную причину задержания замглавы партии «Шор»

В свою очередь авторы Telegram-канала «ИА “Стекломой”» связали задержание Таубер с недавними планами Евросоюза ввести санкции против молдавских политиков, «подрывающих суверенитет» Кишинева. Они напомнили, что гагаузы и раньше не отличались особой любовью к руководству республики, но с приходом к власти Санду отношения «деградировали окончательно».

«И здесь бы властям в Кишиневе и их брюссельским кураторам задуматься о причинах недовольства в автономии. Может, дело в нищенских зарплатах и пенсиях, разваливающейся инфраструктуре и отсутствии каких-либо социально-экономических перспектив? Да нее, бред какой-то. Это все происки ставленников Москвы, надо их арестовать и проблемы исчезнут сами собой. Инфа сотка», — сыронизировали эксперты.

Авторы канала не исключили, что нынешняя ситуация в конечном итоге завершится появлением на постсоветском пространстве еще одной горячей точки, вот только возложить ответственность будет уже не на кого, поскольку все потенциальные «агенты Кремля» окажутся к тому моменту в тюрьме.

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