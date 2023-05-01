Ударные дроны Punisher в скором времени поступят на вооружение ВСУ

Украинские войска в скором времени получат на вооружение ударные беспилотники Punisher («Каратель»). Об этом рассказал портал «Военное обозрение».
Кроме того, солдаты ВСУ начнут использовать беспилотные авиационные комплексы «Фурия». На текущий момент известно, что дроны Punisher состоят из ударного аппарата и наземной станции управления. БПЛА предназначается для уничтожения личного состава и средств противника. Производством этой разработки занимается украинская компания UA Dynamics.
Стоит отметить, что крылья Punisher малы, а также он работает на электродвигателе и может летать на высоте до 500-600 метров в течение трех часов. Его скорость составляет от 20 км/ч, а с форсированным двигателем она развивается до 200 км/ч.