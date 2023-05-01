Французы вышли на первомайскую демонстрацию в Париже

Большая первомайская демонстрация началась в Париже. Французские профсоюзы призвали жителей страны устроить беспрецедентную акцию за социальную справедливость. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы крупнейшего профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» Лорана Берже, демонстрация соберет до 1,5 миллиона французов. Шествие, в котором принимают участие радикалы из Black bloc и «желтые жилеты», идет от площади Республики до площади Нации.
Полиция ряда французских городов пользуется дронами, чтобы контролировать порядок. Глава МВД страны Жеральд Дарманен отметил, что 1 мая на улицы выйдут 12 тысяч полицейских, 5 тысяч из которых направлены в столицу.
Повышение пенсионного возраста до 64 лет стало ключевой темой, против который выступают французы. Также они недовольны политикой, которую проводит президент Эммануэль Макрон.