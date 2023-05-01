Пособник ВСУ подорвался в сарае под Мелитополем на бомбе, которую собрал сам

В Запорожской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое собрал 62-летний возможный пособник ВСУ. Инцидент произошел 29 апреля в селе Константиновка в Мелитопольском районе области. От полученных травм мужчина скончался.
Масса снаряда оценивается в два килограмма. По предварительным данным, житель Запорожья погиб из-за неопытности. В сарае, где произошел взрыв, было обнаружено еще один предмет. Вес взрывчатого вещества в нем составляет 500 грамм.
Взрывотехники выяснили, что оба устройства были предназначены для причинения вреда гражданам в местах массового скопления людей. Местные правоохранительные органы устанавливают возможных сообщников погибшего.