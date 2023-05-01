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Представитель в ООН Сукачева призвала Францию разобраться с русофобской дискриминацией

Политика
Представитель в ООН Сукачева призвала Францию разобраться с русофобской дискриминацией

Руководство Франции должно разобраться с русофобской дискриминацией в стране. Соответствующее заявление сделала член дипмиссии РФ в ООН в Женеве Кристина Сукачева.

Дипломат сообщила, что на постоянной основе получает жалобы от россиян об агрессивном отношении к себе. Она отметила, что русофобия набрала беспрецедентные обороты.

«Мы призываем французские власти с вниманием относиться к анонимным угрозам, поступающим в адрес русскоговорящих граждан», — сказал Сукачева во время выступления в Совете ООН по правам человека.

В Риге 1 мая состоялась акция протеста, организованная партией «Русский союз Латвии», с требованием отказаться от русофобии.

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