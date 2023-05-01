С Новым Годом!

Жители Британии выступили против НАТО на первомайском шествии

Европа и США
Жители Британии выступили против НАТО на первомайском шествии

В Лондоне проходит первомайская демонстрация: участники вышли с портретами Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также советской коммунистической символикой и баннерами – «Нет НАТО – нет войне». Об этом сообщает агентство Ruptly.

«Сокрушим британский государственный расизм. Побороть расизм – побороть империализм», – сказано на плакатах демонстрантов.

Помимо антивоенных лозунгов и претензий к НАТО социалисты выкрикивали антикапиталистические лозунги: «Капитализм – войны, расизм и подавление».

Ранее сообщалось, что компьютерная онлайн-игра Minecraft стала местом празднования 1 Мая: там у цифрового памятника лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому собралось около 18 тысяч пользователей. Подробнее – в нашей статье.

#нато #великобритания #новости #первое мая #демонстрация #митинг