Жители Британии выступили против НАТО на первомайском шествии

В Лондоне проходит первомайская демонстрация: участники вышли с портретами Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также советской коммунистической символикой и баннерами – «Нет НАТО – нет войне». Об этом сообщает агентство Ruptly.