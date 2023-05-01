Жители Британии выступили против НАТО на первомайском шествии

В Лондоне проходит первомайская демонстрация: участники вышли с портретами Владимира Ленина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также советской коммунистической символикой и баннерами – «Нет НАТО – нет войне». Об этом сообщает агентство Ruptly.
«Сокрушим британский государственный расизм. Побороть расизм – побороть империализм», – сказано на плакатах демонстрантов.
Помимо антивоенных лозунгов и претензий к НАТО социалисты выкрикивали антикапиталистические лозунги: «Капитализм – войны, расизм и подавление».
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