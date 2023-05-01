Правозащитник Барака назвал грандиозной катастрофой конфликт между Россией и Западом

Решение американского истеблишмента развязать конфликт с Россией обернулось настоящей катастрофой. К такому выводу пришел правозащитник из США Аджаму Барака.
По словам активиста, вина за эскалацию противостояния лежит на западных политиках. Барака неоднократно критиковал США и Евросоюз за агрессивный внешнеполитический курс.
«Европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя. Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — отметил он на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что Вашингтон и Еврокомиссия приступила к разработке санкций против РФ задолго до начала СВО. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные источники.